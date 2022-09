Martina Berthold folgt Heinrich Schellhorn nach

Berthold fungierte bereits in den Jahren 2013 bis 2018 als Landesrätin in der Regierung. Nach der Wahlschlappe 2018 wechselte sie zur Bürgerliste in die Landeshauptstadt und ist seit 2019 Baustadträtin. „Die Rückkehr in die Landespolitik war nicht mein Plan. Ich habe mich aber nach kurzer Bedenkzeit bereit erklärt, die Nachfolge anzutreten“, sagte Berthold am Freitagabend auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.