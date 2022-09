Machtkampf bei Grünen: Schellhorn vor Ablöse

Die FPÖ, die den Rücktritt von Schellhorn seit dem Aufkommen des Skandals gefordert hat, reagierte bereits auf die Ankündigung. Der Rücktritt sei „logisch“, sagte FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Sie fordert nun weitere politische Konsequenzen: „Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren bewusst den Sparstift an jenen Menschen angesetzt, die es am notwendigsten brauchen. Jetzt muss als Konsequenz eine politische Richtungsänderung stehen."