Algorithmus soll helfen, Welthunger zu bekämpfen

193 Millionen Menschen in 53 Ländern befanden sich 2021 in akuter Ernährungsunsicherheit. Die Zahl stieg in den vergangenen Jahren stetig, auch als Folge der Corona-Pandemie. Wer dieses globale Problem angehen will, muss die Situation und ihre Entwicklung überwachen, heißt es in einer Aussendung des Forschungsteams vom Department of Network and Data Science der CEU in Wien.