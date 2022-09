Datenschutzbehörde fordert von Facebook Aufklärung

Facebook müsse dringend „detaillierte Informationen“ liefern über die Initiative, die Art der Datenverarbeitung und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Initiative nur an Personen gerichtet wird, die mindestens 18 Jahre alt sind, so die Aufsichtsbehörde. Ein Meta-Sprecher sagte, dass die Initiativen des Unternehmens ausdrücklich so konzipiert wurden, dass sie die Privatsphäre der Nutzer respektieren und der allgemeinen Datenschutzverordnung entsprechen.