99ers-Goalie konnte den Verlockungen widerstehen

Den Eishockey-Cracks der 99ers wird’s ziemlich egal sein. Denn dafür glänzt der 33-Jährige regelmäßig im Tor. Nach zwei Spielen hat er eine Fangquote von 96,1 Prozent. „Das fühlt sich gut an! Während der Saison wird es sicher Höhen und Tiefen geben, auch blöde Gegentore werden dabei sein. Das muss man dann abhaken und sagen: ‘Sch... drauf‘. Aber natürlich soll es so weitergehen“, hofft der Schwede. Der so mancher Versuchung widerstand: „Ich habe mit einigen Klubs in der Liga gesprochen und verhandelt. Aber ich wollte bei den 99ers bleiben. Sie haben mir vorige Saison die Chance gegeben, daher möchte ich ihnen etwas zurückgeben. Ich mag Graz, die Arena und die Fans haben sich das verdient.“