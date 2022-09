Kroatien gegen Dänemark ab 20.45 Uhr LIVE

Kroatien liegt vor dem Schlagerspiel im Maksimir-Stadion von Zagreb zwei Punkte hinter Dänemark und spielt selbst um den Gruppensieg. Die Chance auf das Final Four und der Heimvorteil sollen die Kroaten, die zum Abschluss am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien gastieren, beflügeln. „Wir haben zwei harte Spiele“, sagte Teamchef Zlatko Dalic, der vor Dänemark großen Respekt zeigt. „Die Dänen waren in den letzten zwei Jahren das beste europäische Team“, erklärte Dalic. „Sie haben nicht viele Spiele verloren.“ Eine dieser Niederlagen fügte Kroatien den Dänen im Juni in Kopenhagen mit einem 1:0 zu. „Die Dänen wollen die Niederlage rächen“, ist Kroatiens Teamchef überzeugt.