Klimabonus: Gutschein-Versand für 6 Millionen Euro

Hast du den Klimabonus schon bekommen?", lautet wohl eine der am häufigsten gestellten Fragen dieser Tage. Mittlerweile hat über die Hälfte der Österreicher die 500 Euro bekommen. Was viele Empfänger verwundert, ist, dass in den Familien das Geld gestaffelt und nicht gebündelt eintrifft. Und auch die Art der Auszahlung, ob direkt aufs Konto oder per Sodexo-Gutschein, sorgt für Rätsel. So hat eine Dame einen Account bei FinanzOnline und hat dennoch einen Gutschein erhalten. Hinzu kommt, dass ein Gutschein per RSa-Brief eintrifft und ein solcher kostet 4,30 Euro zuzüglich Porto (85 Cent). Bei 1,2 Millionen Briefen fallen alleine dafür Kosten in Höhe von knapp 6,2 Millionen Euro an. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.