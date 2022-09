Tweetende Republikaner nur wenig vertrauenswürdig

Die Forschenden aus Graz und Bristol fanden heraus, dass sich der Anteil der von Republikanerinnen und Republikanern geposteten Links zu nicht vertrauenswürdigen Websites zwischen 2016 bis 2018 und 2020 bis 2022 mehr als verdoppelt hat - von 2,4 auf 5,5 Prozent. „Generell teilen Mitglieder von Parteien in der rechten Hälfte des politischen Spektrums in allen untersuchten Ländern mehr solcher Links - aber nur bei Republikanerinnen und Republikanern ist diese deutliche Zunahme zu beobachten. In den anderen Ländern bleibt der Anteil stabil“, erklärte Lasser.