Vergebene Chancen

Denn dieses unverständlich milde Urteil macht es unmöglich, dem jungen Vergewaltiger eine Therapie anzuordnen - wenn man schon von Chancen redet! Das hätte man mittels psychiatrischen Gutachtens untermauern können, das nicht eingeholt wurde. Denn der Bursch kann gefährlich sein, kann so etwas wiederholen - noch brutaler sein geht ja kaum noch. Und es hätte ein wesentlich strengeres Urteil gebraucht - auch im Jugendstrafrecht ist unbedingte Haft vorgesehen, in diesem Fall bis zu fünf Jahre. Und damit die Möglichkeit, eine Therapie in Haft zu überwachen. Diese Chance ist vergeben.