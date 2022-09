Nach Klage: Preis für Semesterticket wird geändert

„Wir bitten um Verständnis: Eine Tarifänderung geht mit einer Vielzahl von Anpassungen einher, die wir leider in der Kürze nicht umsetzen können. Für Semesterticketkäufe, die in der Vergangenheit getätigt wurden: Wir arbeiten bereits an einer raschen und einfachen Lösung für die vergangenen Semester und werden darüber zeitnah informieren“, erklärte Wiener-Linien-Pressesprecher Daniel Amann am Mittwoch.