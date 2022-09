Wie würde die Welt ohne Impfungen aussehen?

Wegen der Pandemie Millionen von Impfungen versäumt

In Zeiten von Corona ist es weltweit zu einem Rückgang der verabreichten Impfungen gekommen. Vor allem Kinder werden in Zukunft unter den Folgen leiden. Laut Daten der WHO versäumten insgesamt 25 Millionen Kinder weltweit eine vollständige Grundimmunisierung. „Dies betrifft vor allem Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. Ebenso sank die Masern-Durchimpfungsrate 2021 in Österreich auf 81% und damit auf den niedrigsten Stand seit 2008“, erklärt Dr. Sabine Koppelstätter, Universitätsklinik für Innere Medizin II, MedUni Innsbruck.