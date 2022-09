„Ernsthaft?!!!“: Aufregung um Davis-Cup-Tweet

„Was für eine Tennis-Woche! Danke an alle für ihre Leidenschaft und ihre Unterstützung in Hamburg, Valencia, Bologna und Glasgow“, schrieb der Twitter-Account des Davis Cups. Worte, die für Aufregung sorgten. „Leidenschaft und Unterstützung ... in Hamburg? Ernsthaft?!!! Wir haben da wirklich nicht dieselbe Definition“, antwortete Nicolas Mahut. Der Franzose war in der Gruppe C, die in Hamburg gespielt hatte, mit seinem Team nur auf Rang drei gelandet. Auch Kollege Julian Benneteau äußerte seinen Unmut. Und das wohl auch zu Recht: Denn die Partien ohne deutsche Beteiligung fanden teils vor beinahe leeren Rängen statt.