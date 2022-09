Derby: „Hätten 40.000 Karten verkaufen können!“

Groß war der Frust von so manchem GAK-Fan in den sozialen Medien, der fürs Cup-Derby gegen Sturm keine Karte ergattern konnte. Hintergrund: Jeder Dauerkartenbesitzer und jedes Mitglied konnte bis zu 20 Karten für das Match in der ersten Phase des Vorverkaufs erwerben. Nach wenigen Stunden war das Duell praktisch ausverkauft, alle Tickets weg. Vereinzelt tauchten im Internet auch schon Kartenangebote auf. Dies stieß einigen sauer auf.