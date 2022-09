Nagelsmann unter Druck: Tuchel bei Bayern Thema?

Tuchel, seit Kurzem selbst auf dem Markt, weil bei Chelsea abgesägt, gilt als interessanter Mann für die Chefität des FC Bayern. So berichten es jedenfalls „Bild“ und Co. Demnach sollen Kahn und Co. schon ein Auge auf den nunmehrigen Ex-Chelsea-Coach geworfen haben, wenngleich sie sich die Bayern-Bosse demonstrativ hinter Nagelsmann stellen. Und - auch das hat die „Bild“ in Erfahrung gebracht: Eine vorzeitige Entlassung Julian Nagelsmanns käme den Bayern teuer. Zumal der 35-jährige Shootingstar in der Trainer-Szene per Klausel gegen ein derartiges Szenario abgesichert sein soll. Bayern müsste also raumgreifend ins Börserl greifen, wollen sie Nagelsmann loswerden. Sein Vertrag läuft bis 2026. Eine Kündigung ab dem zweiten Jahr