Die oö. Feuerwehren dürfen endlich größer bauen

Bisher kamen die 2015 beschlossenen Standard-Feuerwehrhausgrößen zur Anwendung. Die Begeisterung über die Vorgaben hielt sich aber in engen Grenzen: Denn es war so, dass die österreichweiten Standards in Oberösterreich unterschritten wurden, was dazu führte, dass oftmals nicht einmal ausreichend Platz für die Spinde aller Kameraden in den Feuerwehrhäusern zur Verfügung standen. Vize-Landesfeuerwehrkommandant Michael Hutterer: „Diese unterschritten schon damals bei Beschlussfassung in einigen Punkten der Flächenauslegung die Richtlinie des Österreichischen Bundes-Feuerwehrverbandes.“