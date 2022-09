Ex-ORF-General Wrabetz fix auf der Liste Hofmann

Dies weckte Erinnerungen an das Jahr 2018, als Goran Djuricin zur Zielscheibe der Fans geworden war, nach wochenlanger Hetzjagd und schwacher Liga-Bilanz dem Rauswurf zuvorkam und zurücktrat. Sportchef Zoran Barisic glaubt weiter an Feldhofer, sagte gestern: „Präsidium und Geschäftsführung haben sich darauf verständigt, dass wir zu unserem Trainer stehen. Ich hoffe, wir kratzen in den nächsten Runden die Kurve - gemeinsam.“ Bei einer weiteren schwachen Leistung heute in Salzburg scheint aber alles möglich - auch die Ablöse von Feldhofer!