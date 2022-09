Sechsstelliger Betrag zur Rettung der Sozialmärkte

Seit dem Sommer führt das Sozialressort intensive Gespräche mit den SOMA-Betreibern und der Lebensmittelindustrie. Der dringendste Handlungsbedarf zeigte sich in der Bereitstellung von ausreichend Grundnahrungsmittel sowie bei der Unterstützung durch Ehrenamtliche. Das Land Oberösterreich will mit dem geplanten Paket treffsicher genau in diesen zwei Punkten helfen und stellt damit die Versorgung in den Sozialmärkten sicherstellen.