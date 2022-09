Bagnaia: Jetzt beginnt die Jagd auf Legende Rossi

Vier Siege in Folge für Ducati - das hat nicht einmal MotoGP-Legende Casey Stoner geschafft. Doch Pecco Bagnaia hat noch lange nicht genug. Nach seinem holprigen Saisonstart kommt der 25-Jährige immer besser in Fahrt. Alleine durch seine letzten vier Erfolge am Stück (in Assen, Silverstone, Spielberg und Misano) hat der Italiener in der WM-Wertung auf Leader Fabio Quarataro 61 Punkte aufgeholt und liegt nur noch 30 Zähler hinter dem Franzosen. Nun hat Pecco einen 14 Jahre alten Rekord im Visier: Gelingt Bagnaia nämlich dieses Wochenende im spanischen Aragon der nächste Erfolg, wäre er der erste Italiener seit Valentino Rossi 2008, der fünf Rennen am Stück gewinnen könnte. Und vieles spricht dafür.