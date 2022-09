SCR Altach gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Der SCR Altach ist in seinen ersten zwei Bundesliga-Duellen gegen Austria Klagenfurt ohne Punkt und sogar Tor geblieben. Im dritten Anlauf soll heute mit Heimvorteil der erste Sieg und damit der nächste Schritt in die richtige Richtung gelingen. „Wenn man die Punkteausbeute sieht, wären das drei Punkte“, stellte Trainer Miroslav Klose am Freitag klar. Die Kärntner sind im schwierigen zweiten Jahr in der Bundesliga angekommen. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (unten).