Die Berge werden am Wochenende „angezuckert“

Mitte der Woche wird‘s schöner

Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Sonntag nämlich auf rund 1400 Meter ab, steigt dann aber im Laufe des Sonntags schnell wieder an. Der Schnee wird also nicht länger liegen bleiben. Am Montag ist dann eine kurzzeitige Wetterbesserung möglich, eher der Dienstag wieder „grau“ wird. Die schönsten Tage warten dann Mitte nächster Woche. „Von Mittwoch bis Freitag begrüßt uns ein goldener Herbst mit mehr Sonnenschein und Temperaturen bis zu 18 Grad“, prognostiziert Resch. Ein Altweibersommer, mit stabilem Wetter und warmen Ausklingen des Sommers, ist Stand jetzt nicht zu sehen.