König Charles bringt seinen eigenen Stift mit

Sogar ein Fluch war dem Monarchen entschlüpft, als er sich am 13. September in einem Schloss in Nordirland in ein Gästebuch eintrug und sich ärgerte, weil er zuerst ein falsches Datum geschrieben hatte und der Stift dann auch noch kleckste. „Ich kann dieses verdammte Ding nicht ertragen. Jedes verdammte Mal“, entfuhr es ihm.