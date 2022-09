Keine Fans in der Halle? Capitals werden kreativ

Derzeit benötigt die Halle Strom, sie kommt ohne Gas aus, die Eiskühlung funktioniert mit Ammoniak. Da auch der Strompreis enorm gestiegen ist, springt die Stadt Wien ein und übernimmt die Mehrkosten. Kalla machen daher vielmehr die höheren Lebenskosten der Menschen und damit der potenziellen Zuschauer Sorge. „Wir haben nicht das wirtschaftliche Risiko, was die Energiekosten per se betrifft. Was uns mehr trifft, sind mögliche Einsparungen von Fans. Die Challenge ist, die Leute zurück in die Halle zu bringen“, meinte er.