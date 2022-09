Neues Gesundheitszentrum für Körper und den Geist

Ökologischer Bau

Als Besonderheit gibt es zwei Infektordinationen. „Das haben wir schon vor Corona geplant, in diese Räume kommt man über einen Nebengang und muss nicht mit Fieber bei den anderen Patienten sitzen“, so der Mediziner. Außerdem wurde das Gebäude komplett ökologisch aus Holz gebaut und am Dach eine PV-Anlage installiert.