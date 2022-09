Weltmeister Totti: Von Frau betrogen und bestohlen

Laut dem 45-Jährigen habe die Ehe im Jahr 2016 zu kriseln begonnen, als er vor dem Karriereende stand: „Es war mein vorletztes Jahr als Fußballer. Aufhören ist nicht einfach. Es ist ein bisschen wie Sterben.“ 2021 sei man schließlich endgültig in die Krise gerutscht. „Mein Vater starb an Corona. Dann bekam ich auch Corona, und zwar heftig: 25 Tage zu Hause eingesperrt. Ich war kurz davor, im Krankenhaus zu landen. Meine Frau hingegen war nicht da, als ich sie am meisten brauchte.“