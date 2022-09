Kärntner Influencerin bringt eigenes Buch raus

Spotify-Links und Koordinaten

Trotzdem erfüllt sie sich mit der Veröffentlichung einen Traum. „Die Botschaft soll sein: Steh zu dir selbst!“ Das Besondere an ihrem Buch: Mit Spotify-Links und den Koordinaten ihrer Lieblingsorte bietet Katharina ihren Lesern die Möglichkeit, sich richtig in die Situation hineinfühlen zu können. Positives Feedback habe das Buch bereits von Testlesern bekommen: „Viele waren positiv überrascht“, lacht Katharina. Auch ein zweiter Teil ist bereits in Planung.