Rapid hat viel Druck - aber keine Führung!

Noch zur Wahl des neuen Präsidenten: Die Hauptversammlung ist erst im November, könnte aber vorgezogen werden. Bis Sonntag müssen die Listen da sein - da arbeitet laut „Krone“-Infos auch Ex-Boss Krammer intensiv daran, wieder in einem „Führungs-Boot“ sitzen zu können. Fraglich, welche Rolle der 62-Jährige, Montag auf Sky bei „Talk und Tore“ zu Gast, in Hütteldorf tatsächlich haben will?