Froher Schulstart ohne Maske und Mindestabstand

Bei den größeren Schülern lief der Schulstart zwar etwas weniger euphorisch, aber genauso reibungslos ab. „Es ist wirklich alles sehr gut angelaufen, auch die Antigen-Tests, die wir jetzt in der ersten Schulwoche machen, brachten keine Probleme“, sagt Klaus Schneider, Direktor des Akademischen Gymnasiums in der Stadt.

Zurzeit gibt es an den Schulen freiwillige Tests und keine Maskenpflicht, die Einschränkungen sind also minimal. „Hoffen wir, dass es so bleibt“, sagt Schneider. Und auch die, die ihr letztes Schuljahr antraten, hatten großteils nur einen großen Wunsch. „Egal wie sich die Pandemie entwickelt, wir wollen unbedingt im Präsenzunterricht bleiben“, so zwei Matura-Klässler.