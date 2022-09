„ELF die Zukunft von American Football in Europa“

Auch nach 24 Stunden hatte Raiders-Star Sean Shelton am Sonntag das verpasste Finalspiel in der European League of Football nicht verarbeitet: „Ich bin noch immer enttäuscht. Ich bin überzeugt, wir hätten besser spielen können.“ Der Quarterback wusste ganz genau, woran die Tiroler Footballer bei der 7:19-Pleite in Hamburg scheiterten: „Wir sind bis auf einen Drive einfach nicht in den Rhythmus gekommen.“