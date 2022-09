19-Jähriger in Nenzing tödlich verunglückt

Auf der Straße liegende Wagenteile führten eine Polizeistreife am späten Sonntagabend in Nenzing (Vorarlberg) zum Autowrack eines jungen Mannes. Er war auf der Vorarlberger Straße L190 von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung geschleudert worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.