F1-Sensationsmann kam ohne Hilfe nicht aus Auto

„Das ist unglaublich“

Bereits in der Vergangenheit hatte De Vries einige Erfolge verzeichnet. Die Formel 2 und die Formel E konnte er bereits gewinnen. Jetzt zeigte er auch in der Motorsport-Königsklasse auf. „Das ist unglaublich“, strahlte er nach dem bärenstarken Rennen in Monza.