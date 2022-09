Freistoss-Doppelpack stoppte Altach-Girls in Graz

So hatte Eileen Campbell die Ländle-Girls nach 22 Minuten sehenswert in Front gebracht. „Eine absolut gerechtfertigte Führung“, urteilte Summer. „Sie hat wenig später ja auch noch die Latte getroffen.“ Doch anstatt auf 2:0 zu erhöhen, gingen die Altacherinnen mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Verantwortlich dafür: Julia Matuschewski, die in nur drei Minuten zwei Freistöße versenkte. „Die waren sehr gut geschossen und erwischten uns zum schlechtesten Zeitpunkt“, sagt Summer.