Großarler Liftchefs liebäugeln mit Zusammenschluss

„Wir könnten so mehr Synergien nutzen“

Das habe für den Seilbahnbetrieb entscheidende Vorteile. „Wir können so Synergien mehr nutzen“, berichtet Lindorfer. Er geht davon aus, dass der geplante Zusammenschluss „mitunter“ schon 2023 über die Bühne gehen könnte. Wann hingegen mit dem Bau des zweiten Liftes der neuen Skischaukel auf der Dorfgasteiner Seite begonnen wird, stehe noch nicht fest. Verhandlungen stünden an.