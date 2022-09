Erster Flutlicht-Fasttag in der Bundesliga

Eigentlich sind die „Sky“-Kameras so hochempfindlich, dass in Bundesliga-Stadien selbst bei Nachmittagspielen im Hochsommer das Flutlicht eingeschaltet sein muss, um eine optimale Übertragungsqualität garantieren zu können. Was sogar im TV-Vertrag verankert ist, am Sonntag bei den „Energiespar-Tests“ namens Lustenau - LASK und Hartberg - Austria aber dennoch in den ersten 45 Minuten nicht der Fall sein soll ...