Salzburg gewinnt Penalty-Thriller bei Stavanger

Österreichs Meister Salzburg hat in der Champions Hockey League den zweiten Sieg im dritten Auftritt eingefahren. Im Auswärtsspiel bei den Stavanger Oilers mussten die Salzburger am Freitag zum wiederholten Mal in die Overtime, im Penaltyschießen wurde das 3:2 (1:0,1:2,0:0;0:0) schließlich fixiert. Weiter geht es für das Team von Head Coach Matt McIlvane am Sonntag bei Ilves Tampere in Finnland.