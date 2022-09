Sturm dreht Spiel bei Admira, Austria siegt klar

In Linz schoss Verteidiger Manuel Maranda Blau Weiß im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze zum Sieg (72.). Mit 13 Zählern haben die Oberösterreicher bei einem Spiel mehr vier Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Amstetten und Horn. In Maria Enzersdorf brachte Jakob Tranziska die Admira nach einem fein exekutierten Konter mit 1:0 in Führung (24.). Doch kurz vor der Pause gelang Milan Toth mit seinem sechsten Saisontor der Ausgleich für die Gäste (44.). Der eingewechselte Christoph Lang führte den steirischen Aufsteiger schlussendlich zum Auswärtserfolg (59.). Für die Admira ist es die zweite Niederlage in Folge.