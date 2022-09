Rapid Wien gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

So wie Rapid hatte auch der WAC erstmals seit Juli keine englische Woche zu bewältigen. „Das war wichtig, weil wir auch wieder taktisch arbeiten konnten“, sagte Trainer Robin Dutt. Den Turbulenzen bei Rapid in den vergangenen Wochen wollte der Deutsche keine allzu große Bedeutung beimessen. „Das sind ganz normale Aufgeregtheiten rund um einen Traditionsverein, wo viele Kräfte am Werk sind, so etwas lässt sich nicht ganz abstellen. Das Ausscheiden gegen Vaduz hat wehgetan, aber in Tabelle stehen sie gar nicht so schlecht da.“