Verschwörung? „So etwas würden wir nie tun!“

Aber wer kann Red Bull Racing und Verstappen das Wasser reichen?

Wir sind auf allen Strecken schnell, aber es hängt auch von Tagesform ab. Das hat man in Zandvoort gesehen, als es am Freitag das Problem gab. Da braucht es dann Zeit. Aber das Paket mit Max ist so stark, das wir das alles wieder aufholen und in entsprechende Erfolge umwandeln. Heuer gab es keine Strecke außer Barcelona wo wir nicht vorne dabei waren.