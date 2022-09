Kuriose Tsunoda-Panne: Eine Bullen-Verschwörung?

Der zehnte Saisonsieg von Max Verstappen beim Formel-1-GP in Zandvoort war eindrucksvoll, zwei Gelb-Phasen sorgten für „Würze“ - eine davon befeuert Verschwörungstheorien. Stein des Anstoßes war der Ausfall von Yuki Tsunoda: In Runde 21 kam der Japaner an die Box, wo zwei Mechaniker im Cockpit werkten, dann wurde er wieder auf die Strecke geschickt, wo sein Alpha Tauri kurz darauf mit Differentialschaden ausrollte - und damit ein „Virtual Safety Car“ auslöste.