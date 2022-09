Vater fährt bekifft mit kleinem Sohn Auto

Ein 38-jähriger Pongauer ging am Donnerstagnachmittag einer Zivilstreife ins Netz. Er war mit seinem Auto in Bischofshofen unterwegs, auch sein vierjähriger Sohn war samt Kindersitz mit im Auto dabei. Weil der Lenker einen beeinträchtigten Eindruck mache, wurde ein Drogentest durchgeführt - dieser schlug auf Marihuana an. Die ärztliche Untersuchung ergab seine Fahruntauglichkeit, der Pongauer musste seinen Führerschein abgeben.