Tierische Spielverderber auf Kärntner Fußballplatz

Kurz vor Start der Fußballmeisterschaft begann der tierische Spuk auf dem Sportplatz in Afritz: Zunächst hatten sich massenhaft Maden von Juni- und Maikäfern an den zarten Wurzeln des Grases gelabt. Die dicken Larven lockten gleich weitere ungebetene Gäste an: „Es kamen Krähen, die die Maden aus der Erde holten. Doch noch größeren Schaden richteten zwei Dachse an“, so Artur Friedrich Kahlhofer, Obmann des SV Afritz. „Als wir morgens auf den Platz kamen, war er immer schwer ramponiert. Anfangs wussten wir aber nicht, warum.“