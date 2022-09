Was Teslas neue Batterietechnik so besonders macht

Rund 2000 bis 3000 Dollar an Einsparungen bringt es, größere Batteriezellen zu verwenden. Deutliche Kostenvorteile winken auch durch eine neuartige Produktionsmethode der Elektroden, die mit weniger Maschinen, Energie und Arbeitsstunden auskommt. Allerdings ist die Trockenbeschichtung von Batterien, die in den neuen 4680er Zellen zum Einsatz kommt, so neu, dass Tesla Schwierigkeiten beim Einsatz im industriellen Maßstab hat.