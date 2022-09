Vettel und Schumacher müssen in Monza pausieren!

Noch einmal älter ist mit 28 Jahren Antonio Giovinazzi als Ersatz für Schumacher - allerdings durfte der Italiener für Sauber und Alfa Romeo in den Saisonen 2017, 2019, 2020 und 2021 bereits 61 Mal in Formel-1-Rennen starten. Dass er trotz seiner langjährigen Erfahrung in den Genuss einer Trainingseinheit in Monza kommt, liegt daran, dass er als Ersatzpilot bei Ferrari auf Wunsch der Scuderia mit den 2022er-Wagen vertraut bleiben/werden soll.