World Press Award: Bilder, die die Welt berühren

Ausstellung in Wien

Von der mexikanischen Opiumproduktion bis zur Ausbeutung des Amazonas-Regenwalds nimmt der heurige World Press Photo Wettbewerb mit auf eine bewegende Reise um die Welt. Die besten 140 aus rund 65.000 eingereichten Aufnahmen sind ab Freitag in der WestLicht-Ausstellung in Wien (7., Westbahnstraße 40) zu betrachten.