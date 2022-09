Online-Stalker zu zehn Jahren Haft verurteilt

Bedrohliche Nachrichten

Der Verurteilte habe dem Jugendlichen Ende 2016 via WhatsApp „in weniger als drei Stunden mindestens 119 Nachrichten mit einschüchterndem und bedrohlichem Inhalt geschickt“, teilte das Landgericht mit. Obwohl das Opfer sich mehrfach bei ihm dafür entschuldigt habe, im Internet eine Seite für Erwachsene besucht zu haben, und auch geschrieben habe, er sei minderjährig und werde sich das Leben nehmen, habe der Mann die Bedrohungen und Beschimpfungen fortgesetzt. Noch am selben Tag, dem 1. Dezember 2016, sprang der 17-Jährige aus der Wohnung der Eltern in Villarreal bei Castellón de la Plana in den Tod.