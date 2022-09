MotoGP: Pecco Bagnaia schreibt Ducati-Geschichte

Die Fans stimmten Pecco-Sprechchöre an, auf den Tribünen wurden rote Bengalen entzündet. Frenetisch wurde in Misano der historische Heimsieg von Pecco Bagnaia gefeiert. Als erster Ducati-Pilot feierte er vier MotoGP-Siege am Stück. Das schaffte vor ihm nicht einmal der große Casey Stoner, der einzige Weltmeister auf Ducati.