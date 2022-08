Ducati hat entschieden: ER wird Bagnaias Kollege

Drei Siege für Gresini

„Ich bin begeistert, dass ich ab dem nächsten Jahr die Farben des offiziellen Ducati-Teams tragen darf. Es war mein Traum, und jetzt ist er wahr geworden. In diesen zwei Jahren in der MotoGP habe ich viel gelernt und bin gewachsen“, so der Italiener. Bereits in seinem ersten Jahr in der MotoGP hatte „La Bestia“ zwei Podestplätze feiern können, heuer stand der 24-Jährige mit Gresini dreimal ganz oben auf dem Stockerl - darunter auch beim Auftakt in Katar.