Drei Stockerlplätze für Österreich in Oberwart

Shamil Borchashvili, der ältere Bruder von Wachid und bei den Sommerspielen in Tokio Bronze-Gewinner, trat statt in seiner angestammten Klasse bis 81 kg in der Kategorie bis 90 an und wurde Fünfter. Im Oktober folgt als Saisonhighlight die WM in Taschkent, im Hinblick darauf wurde auf Gewichtmachen verzichtet.