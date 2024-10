LA Dodgers erkaufen mit einer Milliarde den Titel!

Freeman schrieb mit den Dodgers mehrfach Geschichte

Dieser hatte dann auch eine Bombensaison hingelegt und entscheidenden Anteil am Einzug der Kalifornier in die World Series gegen die New York Yankees gehabt. In diesen wurde aber vor allem Freddie Freeman zum Helden. Der mit den Dodgers mehrfach Geschichte schrieb. Im ersten Spiel gelang ihm in der Verlängerung der erste Walk-Off-Grand-Slam-Home-Run in der Geschichte der World Series.