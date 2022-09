Christian Baha: Geld- und Gasverbrennung

Die echten Wiener, die sich angesichts der soeben erhöhten Energiepreise (plus 85 Prozent bei Strom, plus 97 bei Gas) ohnehin auf einen kühleren Winter vorbereiten, müssen noch immer ganz schwindelig sein aufgrund der vielen Zahlen mit den neun Nullen, die ihnen in dieser Woche um die Ohren geflogen sind: Erst waren es zwei, dann sechs, dann gar zehn Milliarden, die ihre Wien Energie als Absicherung benötigen könnte, um die Versorgung der Haushalte zu sichern. Am Ende wurden zwei Milliarden Liquidität bereitgestellt.