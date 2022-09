Wenn Schüler auf ABC-Wurm und Malsätzchen treffen

Für Marina Hönig ist ein lang gehegter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. „Was vor sechs Monaten als Idee in meinem Kopf begonnen hat, wurde jetzt Wirklichkeit“, betont die Obfrau des Elternvereins Bad Erlach gegenüber der „Krone“. Die zweifache Mutter wollte den Unterricht greifbar machen und gleichzeitig Farbe in die Schule bringen. „Es ist so schön geworden“, freut sie sich über die geglückte Umsetzung. Ab sofort liegt den Schülern der Volksschule Bad Erlach der Lehrstoff quasi zu Füßen.